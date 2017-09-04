Иисус, Зевс и пришелец зашли на ужин к атеистке

Австралийский производитель мяса Australian Lamb опубликовал рекламу, в которой усадил за обеденный стол с атеисткой центральных фигур разных религиозных течений. На это обратило внимание издание Mashable.

В кадре появились Иисус, Ганеша, Моисей, Зевс, Будда, безымянный пришелец, Афродита, создатель Церкви саентологии Лафайет Рональд Хаббард и еще несколько гостей.

Хозяйка дома — атеистка — предложила каждому мясо ягненка, основываясь на «особенностях диеты» собравшихся. Она также отметила, что большинство жителей Австралии не исповедуют какую-либо религию, что не мешает всем гостям вместе полакомиться блюдом.