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Иисус, Зевс и пришелец зашли на ужин к атеистке

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Австралийский производитель мяса Australian Lamb опубликовал рекламу, в которой усадил за обеденный стол с атеисткой центральных фигур разных религиозных течений. На это обратило внимание издание Mashable.

В кадре появились Иисус, Ганеша, Моисей, Зевс, Будда, безымянный пришелец, Афродита, создатель Церкви саентологии Лафайет Рональд Хаббард и еще несколько гостей.

Хозяйка дома — атеистка — предложила каждому мясо ягненка, основываясь на «особенностях диеты» собравшихся. Она также отметила, что большинство жителей Австралии не исповедуют какую-либо религию, что не мешает всем гостям вместе полакомиться блюдом.

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