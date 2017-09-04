Реклама сериала вызвала приступы трипофобии у пользователей сети

В сети ополчились на рекламные постеры нового сезона сериала «Американская история ужасов» из-за акцента на поверхностях с множеством дыр, которые у некоторых людей вызывают крайне неприятные ощущения. На это обратило внимание издание The Daily Mail.

На нескольких промо-изображениях демонстрируются части тела, в которых проделаны десятки дыр. Многие пользователи Twitter признались, что от одного взгляда на постеры чувствуют тошноту.

Некоторые отметили, что являются фанатами сериала, но вряд ли смогут смотреть новый сезон из-за намеренного акцента на чувства людей, которые утверждают, что страдают трипофобией.

По словам юзеров, традиционно промо-кампании «Американской истории ужасов» содержат элементы хоррора, но в этот раз вместо чувства страха зрители испытывают отвращение. Тем не менее, другие пользователи похвалили создателей и заверили, что дискомфорт при просмотре серий только усилит впечатление.

Трипофобия — боязнь скопления множества отверстий. Несмотря на то, что явление не признано психическим расстройством, тысячи людей утверждают, что демонстрация дыр вызывает у них нервную дрожь, а в некоторых случаях — кожный зуд и тошноту.