На обычном семейном фото разглядели Иисуса и Кобейна

Пользователи сети обратили внимание на обычный семейный снимок, на котором издалека им удалось разглядеть очертания Иисуса Христа. Фото опубликовал пользователь Reddit под ником cldsehunter.

На снимке запечатлены молодые парень и девушка, которые сидят в обнимку с пожилой женщиной. За людьми стоит высокий торшер. При близком рассмотрении фотографии нет ничего необычного. Но если смотреть издалека, лампа и силуэт слева сливаются воедино, превращаясь в мужской портрет.

«Семейная фотография на моем холодильнике выглядит, как портрет Иисуса, когда вы отходите достаточно далеко от нее», — написал cldsehunter.

Пост быстро набрал вирусную популярность, а в комментариях подтвердили, что оптическая иллюзия действительно работает.

«Если прищуриться, тогда тоже можно будет увидеть Иисуса», — написал один из ошеломленных юзеров. «Это заняло слишком много времени, но стоило каждой секунды, когда я увидел Иисуса», — отметил другой прозревший.

Некоторые пользователи сети обратили внимание, что оптическая иллюзия больше напоминает портреты известных людей. Они заявили, что разглядели портреты актеров Кристиана Бейла и Киану Ривза. Другим изображение напомнило лицо маньяка Чарльза Мэнсона или музыканта Курта Кобейна.

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