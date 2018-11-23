Оптическая иллюзия заставила тушку индейки крутиться и заворожила зрителей

Пользователь Reddit под ником Dently обнаружил оптическую иллюзию в видеорецепте жареной индейки. Находка, спрятанная в ролике 2015 года, привела юзеров в восторг.

Выяснилось, что, если пристально вглядываться в изображение, тушка птицы начинает двигаться. «Нашел эту причудливую оптическую иллюзию во время просмотра кулинарного видео. Смотрите в центр рассола, пока картинка не изменится», — прокомментировал видео Dently.

Пост собрал почти 20 тысяч лайков и сотни комментариев. «Класс, теперь все вращается. Как вернуть все, как было?» — шутил один из посетителей имиджборда Reddit. «Твои слова вращаются», — отвечал ему другой. Многие комментаторы назвали ролик отличным фильмом в жанре научной фантастики и даже сравнили его с популярной драмой «Интерстеллар».

Такую иллюзию называют эффектом водопада: она «заставляет» зрителей видеть движение там, где его нет. В этом случае взгляд зрителей фокусируется на водовороте из рассола в кастрюле. Позднее глаз «переносит» вращение жидкости на недвижимый объект. Исследователи объясняют это тем, что нейроны становятся более чувствительными к конкретному движению.

Ранее художник Юрий Перепадия раскрыл секрет оптической иллюзии с колонной и шариком, которые якобы приходят в движение. За несколько месяцев картинка набрала вирусную популярность в сети.

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