Накричавший на супругу из-за похорон муж обрел поддержку в сети

Пользователь Reddit рассказал, как сорвался на жену из-за спора об одной гостье на похоронах матери. Мужчина хотел пригласить подругу матери, но его жена была против этого. В результате супруги рассорились, однако мужчина нашел поддержку среди посетителей портала.

Мнения пары разошлись: супруга не хотела видеть на похоронной церемонии вторую жену его отца, однако сын усопшей посчитал, что пригласить ее необходимо. Мужчина пояснил, что у его матери были плохие отношения с невесткой, в то время как с новой женой бывшего супруга она ладила.

«Мои мама и папа уже долгое время были в разводе, но в хороших отношениях. В особенности моя мама была близкой подругой новой жены отца. Но у этой женщины был долгий спор с моей женой», — рассказал он.

Пользователь отметил, что их взаимоотношения никак не улучшались со временем, но он старался поддерживать свою жену, хотя и считал, что каждая из них ведет себя неправильно, продолжая обострять конфликт.

Он продолжил настаивать на необходимости позвать женщину, а его супруга упорствовала на обратном. «Два дня жена постоянно напоминала мне об этом, буквально каждый час. Я говорил ей снова и снова, что эта женщина должна быть», — пояснил он.

В один из таких моментов он не выдержал и сорвался, прокричав: «Заткнись уже, не тебе решать, какими будут похороны моей матери. Отстань от меня». Герой истории засомневался, был ли он прав в этом случае. Большинство пользователей посчитали его поведение оправданным. «Твоя жена — дура, так как думает только о себе во время подготовки похорон твоей матери», — написал один из пользователей. Другие также подчеркнули, что его реакция, возможно, была чрезмерной, но супруга определенно должна суметь хотя бы на время забыть о конфликте и поддержать мужа в трудное время.

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