Женщина сняла для мужа эротику и случайно выставила ее на всеобщее обозрение

Жительница Болгарии Зейнепа Галибова (Zeinepa Galibova) случайно опубликовала в Facebook свое эротическое видео, предназначавшееся для мужа. О случайной ошибке сообщил таблоид The Sun.

Женщина записала откровенный ролик для супруга, который в настоящее время работает в Великобритании. По ошибке она опубликовала файл в «историях» в своем аккаунте в Facebook.

На ее профиль было подписано около двух тысяч человек. Подписчики Галибовой были шокированы увиденным. Ее 20-летний сын заявил, что не вернется домой в ближайшие годы, так как крайне смущен поступком матери.

Супруг женщины был расстроен произошедшим и несколько дней не разговаривал с ней. Известно, что Галибова тяжело переживает инцидент и обратилась за поддержкой к близким друзьям.

В 2018 году учительница из США Кэндис Мэйсон (Kandice Mason) лишилась работы после того, как опубликовала в Facebook ролик, где она танцует на шесте. По словам женщины, она подрабатывала инструктором, чтобы выплачивать ипотеку и содержать семью.

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