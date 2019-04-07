Пациент с опухолью мозга принялся шутить прямо во время операции

В Великобритании пациент с опухолью мозга принялся шутить во время операции. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Хирурги пять часов проводили сложную операцию «краниотомия в сознании». Они дали Камерону Рею (Cameron Ray) небольшую дозу анестетика и погрузили в состояние наркоза. Спустя час анастезиолог уменьшил подачу седативных препаратов, в результате чего пациент пришел в сознание.

Опухоль Рея находилась в левой лобной доле — центр, отвечающий за внимание, абстрактное мышление, способность к самоконтролю и критической самооценке. В ходе операции логопед Бекки Марр (Becky Marr) давала пациенту различные задания, чтобы понять, как вмешательство в определенные области органа влияет на мозговую активность.

Когда британец переставал реагировать на слова Марр, нейрохирург Исмаил Угратдар (Ismail Ughratdar) помечал в своих заметках, что эту область мозга беспокоить нельзя. «Одно неверное движение могло привести к необратимым нарушениям мозга», — пояснил Угратдар.

Рей признался, что не помнит первые 20 минут после пробуждения от наркоза. «Но затем я начал болтать с докторами и Бекки, смеяться и шутить, — рассказывает парень. — Мне не было больно. Казалось, будто кожа головы зудела, но я не мог ее почесать».

«Вы уже достали мой мозг наружу?» — шутливо спросил тогда 20-летний британец.

Хирурги успешно удалили 95 процентов опухоли пациента, однако объяснили, что рак может прогрессировать. Пациент намерен бороться с болезнью. «Да, эта опухоль убьет меня, но я не собираюсь спокойно сидеть на месте и ждать, когда это произойдет», — заключил он.

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