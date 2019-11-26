Парень обвинил возлюбленную в умышленной беременности и прослыл безответственным

Пользователь Reddit под ником Exciting-Doctor обвинил девушку в том, что она намеренно забеременела втайне от него. Однако комментаторы треда резко осудили его поведение.

По словам мужчины, он встречается с девушкой уже четыре года и у них прекрасные отношения. Парня смущало лишь то, что возлюбленная мечтала о детях: восхищалась детской одеждой и декором детских комнат, часто читала о воспитании. Также она была подписана на множество семейных аккаунтов в Instagram и присылала ему смешные видеоролики с участием детей.

Он заметил, что они оба были уверены, что пока не готовы к появлению детей. Несколько дней назад выяснилось, что она находится на втором месяце беременности. «Я был абсолютно шокирован. Честно говоря, я тогда предложил сделать аборт, но моя девушка была непреклонна против этого и сказала, что она очень рада ребенку и такое предложение ее злит», — поделился парень.

Он обвинил возлюбленную в том, что она намеренно все подстроила. Та разозлилась и ответила, что никогда бы так не поступила: по ее мнению, сейчас неподходящее время для беременности, но следует жить с этим, раз так получилось.

«Я снова обвинил ее во лжи, это было слишком большое совпадение», — заявил мужчина. Девушка уехала к родителям и заблокировала его.

Мужчина попросил подписчиков рассудить, кто прав в сложившейся ситуации. По его мнению, они с девушкой могли бы быть вместе и дальше, однако он уверен, что она все-таки специально подстроила беременность. Комментаторы в ответ назвали автора треда безответственным и глупым. Они замечали, что мечты о материнстве не значат, что девушка будет пытаться забеременеть любой ценой. «Ты вообще не доверяешь ей как личности?» — спрашивали они, отмечая, что мужчина «в лучшем случае» просто повернутый на контроле чудак, который не предполагает, что что-либо может случиться иначе.

Многие отвечали, что порой девушки действительно хотят «привязать» кого-либо к себе ребенком, однако это происходит крайне редко. «Ты назвал свою постоянную девушку лгуньей, сказал, что не доверяешь ей, и попросил сделать аборт на одном дыхании... Это гигантский прорыв», — недоумевали они. Некоторые уточняли, что мужчина много лет выстраивал отношения с любимой, но все это время не доверял ей.

Ранее пользователь Reddit, недавно ставший отцом, заявил, что составил правила посещения младенца. Многие родственники раскритиковали его. Комментаторы также сочли его чудаком.

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