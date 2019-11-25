Мать неудачно пошутила над сыном и обидела мужа

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Пользовательница Reddit под ником positivegal1 в запале заявила двухлетнему сыну, что он приемный, и вызвала негодование супруга. Однако интернете большинство пользователей поддержали ее поступок.

Всего у женщины четверо детей, ее супруг не работает уже два года и проводит время с детьми. Однажды, когда у одного из сыновей была истерика, мать пошутила, что он приемный, но супруг ничего ей не сказал, хотя стал очевидцем события. Неделю спустя женщина на эмоциях накричала на ребенка за проступок, и тогда ее муж припомнил ей неудачное высказывание, обвинив в эгоистичности.

Мнения пользователей по поводу этичности шутки разделились. Одна из девушек написала: «Черт, это же была всего лишь шутка. Когда мои дети ведут себя как гаденыши, я спрашиваю, не поздно ли отдать их в детский дом. Они начинают просить, чтобы я им нашла богатого родителя».

Другая же женщина посчитала поступок рассказчицы как минимум неприличным и заявила, что неэтичность кроется не только в шутке: «Единственная причина, по которой ты приплетаешь деталь о том, что твой муж безработный, это потому что ты знаешь, что твой поступок был неприемлемым, и ты таким образом пытаешься натравить на него других людей. То, что он безработный, никоим образом не относится к твоей грубой шутке про ребенка».

Ранее пользователь Reddit рассказал о том, что его падчерица стала свидетельницей того, как мать с мужем занимаются сексом. Это произошло из-за того, что 20-летняя девушка страдает лунатизмом и случайно зашла к ним в комнату.

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