Родители дорвались до соцсетей дочери и принялись ее позорить

Жительница американского штата Техас, 15-летняя Мэделин Самптер (Madelynn Sumpter) была необычным образом наказана родителями за то, что ослушалась их и привела мальчиков на девичью пижамную вечеринку. Креативный подход родителей к наказанию оценили одноклассники подростка, пишет Today.

«Мы сказали, что либо она на месяц останется без мобильного телефона, либо всего две недели, но с нашим полным доступом к ее соцсетям», — рассказала мать девочки Таня Форд (Tawnya Ford).

Мэделин предпочла второй вариант, и с 11 ноября родители стали публиковать свои снимки и видео с ее аккаунтов. Особенно им пришлась по душе соцсеть TikTok.

За десять дней владения аккаунтом @skinnybiotch1235 отец уже успел станцевать в коротких шортах и майке вместе с зятем, помочь другу в записи танцевального поздравления, спеть вместе с женой и младшим сыном. Он также регулярно публикует фотографии в Instagram и Twitter-аккаунте дочери.

По словам матери, уже на следующий день Мэделин пыталась убедить родителей сменить наказание с двух недель на месяц, исключив их доступ к ее соцсетям, но отец отказался — ему понравилось такое развлечение. «Я очень увлекся этим. У меня столько идей. Остановимся на двух неделях», — добавил Ларри Самптер (Larry Sumpter) в общении с дочерью. Супруга допускает, что муж создаст свой собственный аккаунт в TikTok, когда время наказания подойдет к концу.

Ранее пользователь Reddit рассказал, что падчерица случайно стала свидетельницей того, как он с ее матерью занимаются сексом. Это произошло из-за того, что 20-летняя девушка страдает лунатизмом.

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