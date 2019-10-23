Названа опасная угроза для белых подростков в сети

Писательница Джоанна Шредер (Joanna Schroeder) предупредила родителей белых мальчиков-подростков о том, что их дети могут стать жертвами пропаганды нацистов. Об этом она рассказала телеканалу CNN.

Шредер объяснила, что подросткам часто хочется чувствовать себя взрослыми и не падкими на детский юмор, поэтому в неуважительных высказываниях нацистов они могут найти то, что им хочется в данный период их жизни.

Она также добавила, что расистские, сексистские и гомофобные мемы нормализуют в умах подростков плохие идеи, поскольку они не всегда могут почувствовать, где проходит грань дозволенного.

По словам Шредер, когда дети начинают делиться подобными мемами в школе, их понимают не все. Это может подтолкнуть подростков искать понимания в сети у тех, кто разделяет их взгляды.

Писательница обратила внимание на эту проблему после того, как заметила в соцсети у своего ребенка мем с Гитлером, а также услышала, как двое ее сыновей употребляют лексику, используемую онлайн-троллями, придерживающимися крайне правых взглядов.

Шредер отметила, что в жаргоне нацистов привычные большинству людей слова могут приобретать новое значение. В качестве примера таких слов она назвала «кек», которое обозначает сатирическую религию нацистов.

Чтобы предупредить о происходящем других родителей, Шредер в августе 2019 года опубликовала в Twitter серию постов, которая затем стала вирусной. В публикациях она советовала родителям тщательнее следить за тем, что смотрят их дети в соцсетях, и знакомить их с контентом, не проповедующим крайне правые взгляды.

Она также признала, что поступила неправильно, когда сначала пристыдила сына за произнесенные им слова, поскольку, по ее мнению, стыд играет на руку онлайн-троллям. Теперь она старается действовать со своими детьми заодно и уделять больше внимания тому, что они смотрят в интернете.

Ранее в августе стало известно о том, что основатель неонацистского сайта Daily Stormer Эндрю Англин (Andrew Anglin) был приговорен судом к многомиллионным выплатам за то, что организовал атаку троллей на женщину еврейского происхождения по имени Таня Герш (Tanya Gersh).

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