Нацист решил потроллить еврейку и поплатился миллионами

Основатель неонацистского сайта Daily Stormer Эндрю Англин (Andrew Anglin) был приговорен судом к многомиллионным выплатам за то, что организовал атаку троллей на женщину еврейского происхождения по имени Таня Герш (Tanya Gersh). Об этом пишет CNN.

Сам Англин не явился на заседание, поэтому вердикт был вынесен заочно. Судья постановил обязать мужчину выплатить пострадавшей 14 миллионов долларов (916 миллионов рублей), а также удалить с сайта все упоминания о Герш, включая фото ее семьи и связанные с ней комментарии пользователей.

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Герш подала на Англина в суд в 2017 году после того, как она и ее близкие подверглись массированной атаке троллей, которые отправляли ей гневные сообщения. В них были в том числе и призывы убить себя.

Начало атакам положил Англин, опубликовавший на своем сайте имя Герш и ее контактную информацию. В своих постах основатель сайта критиковал женщину за то, что она предложила матери известного белого националиста Ричарда Спенсера (Richard Spencer) Шерри Спенсер продать свой дом, возле которого часто собирались протестующие против взглядов ее сына, и пожертвовать часть денег в фонд борьбы с расизмом, а самой ей переехать в более тихое место. Он также осуждал Герш за ее еврейское происхождение.

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