Штурмовик-затейник

Главный неонацист современности Эндрю Энглин уже несколько лет иронично транслирует идеи фашизма, антисемитизма и расизма на страницах своего издания Daily Stormer. Недавнее сравнение Энглина погибшей в Шарлотсвилле девушки с «жирной шлюхой» стало последней каплей: его буквально выгнали из интернета. Как одиозный неонацист смог разозлить крупнейшие американские компании и чем его «юмористическая» пропаганда походит на риторику Третьего рейха — в материале «Ленты.ру».

Кровь и почва

В марте 2013 года некто Эндрю Энглин опубликовал в сети манифест, начинавшийся с предупреждения о том, что все высказанное не является документом какой-либо политической партии и призывом к военному перевороту. «Моя нынешняя цель — начать процесс подготовки к той возможности, которая вскоре представится. Революция придет в Америку, и если мы подготовимся, то победа будет за нами», — объяснял автор.

Он писал, что перед американским обществом стоит множество острых вопросов, а ответы на них просты и брутальны: тотальная война, революция и переосмысление самого человека как такового. «Ничто другое нас не спасет», — делал вывод Энглин.

Скриншот: сайт Daily Stormer

Нуклеарная семья вновь станет ключевой единицей общества. Разводы максимально усложнят, а гомосексуализм будет вне закона. Порнографию запретят, порнографов перевешают, а тех, кто смотрит порно, отправят на принудительное лечение.

По мнению Энглина, главная проблема американской культуры — созданная евреями индустрия развлечений. Голливуд придется закрыть, производство медиапродукции запретить — пока не будут сформированы институты, способные производить ее в соответствии с моральными ценностями новой власти. Негров вышлют в Африку или отправят в резервации, а евреев заставят носить идентификационные нашивки.

Поскольку, по словам Энглина, под термином «демократия» сейчас подразумевается власть еврейской элиты, многопартийную систему следует отменить. И коммунизм, и капитализм были изобретены, опять же, евреями — значит, эти модели экономического устройства общества не подходят для нового государства. Энглин предлагал управлять экономикой по принципам фашизма: протекционизм, автаркия, предпочтение малому и среднему бизнесу, национализация естественных монополий.

С помощью военных и расовой программы Энглин собирался покончить с преступностью: ведь большую часть преступлений совершают цветные. В рамках новой программы здравоохранения толстяков обяжут худеть, а если избавиться от лишнего веса им не удастся, они отправятся в концлагерь, где их будут мало кормить и заставлять много работать.

«Слишком долго наши люди страдали под гнетом евреев. Чем тяжелее гнет, тем ближе наша народная революция», — завершал свою тираду активист.

Достойный продолжатель

Вскоре Энглин открыл сайт под названием Daily Stormer («Ежедневный штурмовик»). Название прямо отсылает к газете немецких нацистов Der Stürmer («Штурмовик»), публиковавшей антисемитские карикатуры, псевдоинтеллектуальные статьи и фельетоны, в которых высмеивались враги нацистов и Третьего рейха. После окончания Второй мировой войны основатель газеты Юлиус Штрейхер предстал перед Нюрнбергским трибуналом и был приговорен к казни за призывы к геноциду.

Штрейхеру было 37 лет, когда он создал Der Stürmer. Эндрю Энглин начал карьеру главного редактора значительно раньше — в 28 лет. Daily Stormer сразу же зарекомендовал себя как достойный продолжатель нацистского «Штурмовика». «Самый геноцидный из республиканских веб-сайтов» предлагал читателям с неонацистскими взглядами ироничные комментарии мировых событий и, конечно же, рассуждения относительно «окончательного решения еврейского вопроса».

Сайт Энглина не похож на обычные нацистские медиа. Иногда кажется, что все это — какая-то затянувшаяся шутка, и автор вот-вот скажет: «Ребята, что вы, я пошутил! На самом деле я обычный человек. Какой новый холокост, какие газовые камеры?» Энглин, собственно, сам иногда говорит о юмористическом характере своего сайта. В интервью российскому изданию Daily Storm, которое вскоре было удалено, Энглин так описывал свой подход к работе с аудиторией:

— Мой сайт в основном передает информацию через юмор и сатиру, а западные СМИ воспринимают это всерьез. Например, я использую фотографии нацистов, чтобы задеть тех, кто постоянно называет меня нацистом, хотя я им не являюсь. Большинство моих статей написаны в юмористическом стиле. Вместе с западными писателями-сатириками на мою работу повлиял Николай Гоголь, прибегавший к юмору, чтобы показать недостатки правящей элиты.

Звучит вполне безобидно: все это юмор, смейтесь. Тем не менее цели Энглина не изменились со времен его манифеста 2013 года. Он верит в то, что «белую революцию» можно совершить, не пролив ни единой капли крови, с помощью демократических институтов, наладив публичный ультраправый дискурс.

Заголовки Daily Stormer выглядят совершенно безумно: «Неоспоримые и очевидные свидетельства еврейского происхождения Евросоюза», «Черный торчок убил 16-летнего белого пассажира, а потом попросил своих родственников не обижаться на него» и так далее. Во вселенной Энглина геи разжигают третью мировую войну, а власти США проводят планомерную политику по ослаблению и уничтожению белой культуры и самобытности. Он верит, что единственный ответ «либеральному терроризму» — фашизм.

Генерал троллей

На последних президентских выборах в США Daily Stormer поддержал Дональда Трампа, после того как тот заявил, что мексиканцы — это «убийцы и насильники». «Впервые в жизни у нас есть возможность проголосовать за человека, который действительно представляет наши интересы», — радовался Энглин.

В последнее время он активно работает с армией интернет-троллей, координируя с помощью своего сайта их действия. Самый известный инцидент — травля агента по торговле недвижимостью Тани Герш, предложившей матери известного белого националиста Ричарда Спенсера Шерри Спенсер продать свой дом, возле которого часто собирались протестующие против взглядов ее сына, и пожертвовать часть денег в фонд борьбы с расизмом, а самой ей переехать в более тихое место. Герш утверждает, что на этом все и закончилось, однако мать Спенсера вскоре опубликовала пост с обвинениями агента в угрозах и принуждении к сделке, что та отрицает.

Энглин разместил на своем сайте десятки издевательских статей. Он опять клеймил евреев, приводя в пример Таню Герш: вот она, гнилая семитская душа. И призвал к «шторму троллинга» против нее. В результате чета Герш получила сотни угроз убийством, отфотошопленные фотографии их сына, которого переезжал нацистский танк. Ей звонили, и она слышала в трубке только пистолетные выстрелы.

Группа по борьбе за права человека Southern Poverty Law Center подала в суд на Энглина за причинение морального ущерба человеку. Однако перед судом стоит сложная задача: никто не знает, где скрывается неонацист. По крайней мере, в США его найти не могут.

Битва при Daily Stormer

Воспользовавшись как предлогом намерением властей города Шарлотсвилль снести памятник генералу конфедератов Роберту Ли, считающемуся героем Юга США, неонацисты и белые националисты вышли на митинг под лозунгом «Объединим правых». Они двинулись по городу с факелами, выкрикивая лозунги «Кровь и почва!» и «Евреи не заменят нас!».

Фото: Jonathan Drake / Reuters

Энглин вел на своем сайте трансляцию этих событий. Протестующих против марша неонацистов он называл «левыми террористами», а когда в их толпу врезался на автомобиле некто Джеймс Алекс Филдс, насмерть задавив женщину по имени Хезер Хейер, Daily Stormer разразился статьями, в которых превозносилась личность убийцы и оскорблялась память погибшей. Энглин назвал ее «жирной бездетной 32-летней шлюхой».

Помощь Daily Stormer в организации шествия «Объединим правых» еще могла сойти изданию с рук, но издевательства над погибшей переполнили чашу терпения. Регистратор домена dailystormer.com GoDaddy сообщил Энглину о прекращении его делегирования из-за нарушения правил сервиса. Google, где неонацист попытался зарегистрировать его вновь, также мгновенно отказал ему. Аналогично поступил и регистратор Tucows.

Энглин переместил свой сайт в даркнет, однако распространение ссылки, открывающейся только в Tor, блокировал Facebook и другие социальные сети. Крупнейшая сеть доставки и защиты контента Cloudfare отказалась предоставлять свои услуги неонацисту. Тот попытался зарегистрировать домен dailystormer.ru в RU-CENTER, и сайт по этому адресу некоторое время был доступен, однако вскоре Роскомнадзор заблокировал его.

Энглину пришлось вновь перенести сайт в даркнет. Там он продолжает радовать своих читателей, которые смогли найти ссылку, заголовками вроде «Евреи хотят заставить Трампа осудить ни в чем не виноватых нацистов, на которых напали копы и левые террористы», а также «Евреи превращаются в абажуры после митинга в Шарлотсвилле». Когда главного редактора газеты Der Stürmer Юлиуса Штрейхера приговорили к смертной казни на Нюрнбергском трибунале, ему был 61 год. Эндрю Энглину пока 32.