Американский журнал изобразил жертву нацистов в бикини и извинился

Сотрудники сатирического американского журнала The Harvard Lampoon извинились за фотоколлаж, на котором изобразили в бикини жертву Холокоста Анну Франк. Как сообщается на сайте издания, в будущем редакция намерена более тщательно проверять публикации и фотографии перед их включением в выпуски.

«Мы хотели бы извиниться за нашу халатность, из-за которой подобное было создано и напечатано в нашем последнем выпуске. Мы приносим извинения за любой вред, который причинили. Также мы хотим подчеркнуть, что Lampoon осуждает любые формы антисемитизма», — прокомментировали в редакции журнала.

В последнем номере сатирического издания появилось отретушированное изображение девушки в бикини с «приставленной» головой Анны Франк. Карикатура сопровождалась подписью: «Технология виртуального старения показывает нам, как могла выглядеть Анна Франк, если бы не умерла. Добавьте это в свой список причин, почему Холокост — отстой».

The Harvard Lampoon — сатирический журнал студентов Гарварда, выходящий с февраля 1876 года. Как сообщает The Harvard Crimson, учащиеся посчитали коллаж проявлением антисемитизма. С 12 мая в Гарваде начали собирать подписи под петицией с требованием наказать журнал. Ее подписали более 250 студентов.

Ранее в Instagram появился аккаунт 13-летней Евы Хейман, которая погибла во время Холокоста. Данные для публикаций взяты из настоящего дневника девочки, который после Второй мировой войны нашла ее мать.

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