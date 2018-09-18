В сети принялись разжигать ненависть к евреям после гибели российских военных

Соцсети захлестнула волна антисемитизма после того, как министерство обороны признало Израиль причастным к гибели российских военных, находившихся на борту разбившегося в Сирии Ил-20.

Журналист и ведущий Константин Эггерт обратил внимание на то, что оперировать юдофобскими высказываниями стали государственные СМИ.

Пользователи Twitter также заметили всплеск антисемитской активности.

В сети обвиняют всех евреев в гибели военных, не проводя грани между действиями израильских военных и нации в целом. Некоторые переходят на прямые оскорбления.

«В Израиле сейчас праздник, и никаких комментов от руководства страны не будет. Евреи, спасибо вам! Что бы, ***, с вашей нацией было, если б не русский человек? Иуды! *** [поганые]!» — пишет в Twitter уроженец Иркутска, переехавший в Таиланд, Ренат Газиев.

Им противостоят пользователи, призывающие не переносить ответственность израильских военных на обычных людей.

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Некоторые отмечают, что не удивятся, если градус антисемитизма повысится настолько, что в скором времени СМИ дойдут до формулировки «евреи сбили самолет».

Самолет Ил-20 с 15 военными на борту пропал с радаров над акваторией Средиземного моря, когда израильские истребители F-16 совершали налет на сирийскую провинцию Латакия. В Министерстве обороны России заявили, что российский самолет был сбит средствами ПВО Сирии, под удар которых его поставили израильские летчики. В свою очередь израильская армия возложила вину за гибель Ил-20 на Сирию, Иран и движение «Хезболла».

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