Родитель сдал сына полиции и пожалел о содеянном

Пользователь Reddit с ником medioranchor обратился в полицию из-за действий собственного сына. В комментариях мнения юзеров разделились — далеко не все одобрили такие меры.

По словам родителя, 16-летний сын регулярно обманывал пользователей сети при помощи фальшивого профиля. Юноше удавалось заработать от 10 до 50 долларов (от 600 до 3 тысяч рублей по текущему курсу) с одного обманутого юзера. В основном его мишенями были пожилые люди.

«Не мог в это поверить. Не знаю, как я оказался настолько плохим родителем, что не смог взрастить в нем понимание того, что это плохо», — пояснил пользователь.

Узнав об обмане, рассказчик пытался вразумить ребенка, но тот оправдывал свои действия тем, что если «люди достаточно глупы, чтобы повестись на его мошенничество, они заслужили потерять эти деньги». Кроме того, юноша заявил, что заработанные обманным путем средства необходимы ему для покупки дорогих кроссовок и игровых аксессуаров.

Несмотря на обещание сына перестать заниматься преступной деятельностью, юзер решил проучить ребенка и обратился в полицию. «Я собрал все доказательства того, что он натворил и сообщил об этом в полицию. Но после сделанного, я почувствовал себя опустошенным», — заметил он. Подруга осудила действия родителя, посчитав достаточным уладить этот вопрос внутри семьи.

В комментариях сообщества мнения о решении также разделились. Примерно равная доля пользователей поддержала обращение в полицию, остальная часть выступила с критикой. По мнению lamamaloca, стоило ограничиться разговором дома, так как «правоохранительная система обычно делает из людей еще больших преступников, а не меняет к лучшему». При этом mekta_satak_oz уверен, что вызывать полицию было правильным шагом, так как по сути сын совершил несколько краж. По словам автора поста, пока ребенку не предъявили официальных обвинений.

Ранее пользовательница Reddit рассказала, попросила оценить ее поступок: она в шутку сказала двухлетнему сыну, что он приемный, и вызвала негодование супруга. Однако в интернете большинство пользователей поддержали ее поступок.

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