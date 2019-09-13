Лекарства россиянам захотели доставлять дронами

Для доставки лекарств в труднодоступные и удаленные местности можно использовать беспилотные летательные аппараты. Такое предложение министру здравоохранения Веронике Скворцовой направил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов из ЛДПР, передает РИА Новости.

Программу доставки назвали «Мобильные лекарства». По мнению Чернышова, это повысит уровень жизни людей из удаленных мест. Для реализации программы депутат предложил привлечь региональные аптечные сети и учреждения здравоохранения.

Чернышов отметил, что россиянам приходится тратить много сил и времени, чтобы доехать из села в город, а иногда и узнать, что нужного лекарства нет в наличии. Он также напомнил, что есть граждане, которым трудно передвигаться, или у которых вообще нет такой возможности.

6 сентября стало известно, что Минздрав России начал готовить реформу для изменения системы обеспечения россиян лекарствами. Всех нуждающихся пациентов намерены обеспечить препаратами из перечня жизненно необходимых. Также обсуждалось создание единого реестра граждан, которыми необходимы такие лекарства.

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