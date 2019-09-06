Россиян обеспечат жизненно важными лекарствами

Министерство здравоохранения России приступило к подготовке реформы, цель которой — изменить систему обеспечения россиян лекарствами. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Детали реформы обсуждались на совещании в конце августа, в котором приняли участие представители фармацевтических компаний и профильных ассоциаций.

Минздрав намерен обеспечить препаратами из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарства (ЖНВЛП) всех пациентов, которые в них нуждаются при лечении в стационаре и на дому. Также на встрече шла речь о создании единого реестра граждан, которым положены эти лекарства. Сейчас в России нет общей базы таких пациентов. Ведомство предложило фармкомпаниям разработать разные модели обеспечения препаратами и протестировать их в различных регионах России.

Ассоциация фармпроизводителей «Инфарма» предлагает ввести разный уровень доплат для граждан: сделать лекарства полностью бесплатными для пациентов с угрожающими жизни заболеваниями, ввести доплату 25 процентов для людей с хроническими болезнями и установить доплату до 60 процентов для остальных категорий. Социально незащищенные категории населения будут в любом случае освобождены от доплат.

«Инфарма» отмечает, что полное обеспечение препаратами для отдельных заболеваний позволит более чем в два раза увеличить количество пациентов, которые смогут получить лечение без госпитализации. Через 10 лет это приведет к спасению полутора миллионов человек, считают в ассоциации.

Следующий этап обсуждения пройдет с участием представителей регионов, Фонда обязательного медицинского страхования и Российской академии наук.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!