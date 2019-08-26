Еще один российский город остался без жизненно важного лекарства

В сочинских аптеках закончился препарат преднизолон, относящийся к категории жизненно важных. У поставщиков лекарство также отсутствует, сообщает РИА Новости в понедельник, 26 августа.

В аптечном управлении Сочи не уточнили, когда гормональное лекарство вернется в продажу, но отметили, что существуют аналоги.

Преднизолон спасает от шоковых состояний, аллергических реакций, а также назначается при тяжелых травмах и хронических заболеваниях суставов.

Информация о массовом исчезновении преднизолона с российских прилавков появилась в СМИ 24 августа. По данным Газеты.Ru, препарат находится на перерегистрации и потому еще не скоро станет доступным в Москве, Сочи, Нижнем Новгороде, а также в Оренбургской, Челябинской и Омской областях.

«Его нельзя просто взять и отменить, даже пропуск одного дня приема может быть чреват последствиями», — цитирует жительницу Нефтекамска Омской области портал UfacityNews.ru.

На отсутствие лекарства жаловалась и главный редактор RT Маргарита Симоньян. «Я не знаю, почему в России не регистрируют лекарства. Почему из аптек пропал даже банальный преднизолон, без которого мой, например, ребенок может погибнуть за пару минут», — написала она на своей странице в Facebook.

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