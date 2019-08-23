Определен процент предпочитающих самолечение россиян

Каждый пятый россиянин избегает медиков, а 60 процентов предпочитают не ходить к врачам, а сами подбирают себе лекарства при болезни. Это следует из результатов опроса портала «Здоровье Mail.ru», с которыми ознакомился ТАСС.

В поликлиники при плохом самочувствии обращаются менее трети россиян (28 процентов), а 31 процент респондентов как минимум один раз обращались к знахарям и целителям. 74 процента опрошенных ходят к врачам только при странных симптомах и тяжелом состоянии.

Девять процентов добавляют к назначенным врачам курсам лечения народные средства, а пять процентов лечатся исключительно гомеопатией, биологически активными добавками и народными рецептами. Самое популярное направление — это фитотерапия или траволечение, к ней прибегают 22 процента. Продуктами пчеловодства лечатся 14 процентов, мануальной терапией — 7 процентов, еще столько же — гомеопатией.

Среди 62 процентов распространены БАДы и средства для похудения, еще 46 процентов покупают согревающие пояса из шерсти, браслеты из металлов и биомагниты.

В июле стало известно, что продажи гомеопатических средств в России падают третий год подряд. Эксперты считают, что спрос на гомеопатию сократился из-за влияния врачей и ученых. В 2017 году комиссия по борьбе с лженаукой Российской академии наук (РАН) раскритиковала гомеопатию и назвала ее принципы противоречащими научно обоснованной медицине.

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