Россияне разуверились в гомеопатии

Продажи гомеопатических средств в России падают третий год подряд. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование DSM Group.

С января по май 2019 года продажи снизились на 14,4 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В январе — мае 2017 года падение составило 9,3 процента, а за тот же период 2018 года — 5 процентов. Выручка аптек от продаж за январь — май 2019 года упала на 4,6 процента, до 3,35 миллиарда рублей.

По словам гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, за первые пять месяцев 2019 года доля гомеопатических препаратов в аптеках снизилась до 0,81 процента, в структуре выручки — до 0,34 процента. Рынок лекарств за тот же период вырос на 1,2 процента — до 415,8 миллиарда рублей.

В DSM Croup считают, что спрос на гомеопатию сократился из-за влияния врачей и ученых. В 2017 году комиссия по борьбе с лженаукой Российской академии наук (РАН) раскритиковала гомеопатию и назвала ее принципы противоречащими научно обоснованной медицине.

Доля гомеопатических препаратов в общем объеме аптечной сети незначительна и составляет 1,56 процента, утверждает коммерческий директор сети «36,6» Евгения Ламина. По ее словам, снижение доли таких препаратов никак не сказывается на деятельности ретейлера. Она также отметила, что большинство гомеопатических препаратов регистрируются на рынке как обычные лекарства, поэтому потребители не видят между ними разницы. В ФАС «Коммерсанту» пояснили, что не могут запретить продвижение гомеопатических препаратов, так как они попадают под действие закона о рекламе лекарств.

Председатель правления Санкт-Петербургского гомеопатического общества Светлана Песонина заявила, что снижение продаж гомеопатии не связано с мнением ученых, и связала это со снижением доходов населения. В DSM Group подсчитали, что средневзвешенная цена за исследуемый период выросла на 11,5 процента, до 469 рублей за упаковку.

В начале апреля сообщалось, что 51 процент россиян в случае болезни занимается самолечением. При этом 2,1 процента ходят не к врачам, а к экстрасенсам, знахарям и гомеопатам.

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