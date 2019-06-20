Путин указал на главные проблемы здравоохранения

Несмотря на значительное количество проблем в области здравоохранения, отрасль продолжает активно развиваться. Об этом в ходе прямой линии заявил президент России Владимир Путин. Трансляцию мероприятия в четверг, 20 июня, ведет РИА Новости.

По словам главы государства, на данный момент в этой сфере существует три главных вопроса, на которые стоит обратить внимание, — доступность первичного звена здравоохранения, дефицит специалистов, а также лекарственное обеспечение.

Он отметил, что в ряде регионов наблюдается снижение первичного звена, в частности, сокращение количества амбулаторных отделений, например, в Краснодарском крае, Чеченской Республике, Кировской области и других. Путин сообщил, что в ближайшее время по стране планируется масштабное строительство и капитальный ремонт фельдшерско-акушерских пунктов.

Также необходимо развивать систему докторов и фельдшеров на селе, подчеркнул глава государства. Другим существенным вопросом является жилье. «Жильем должны заниматься региональные местные власти. Мы много раз об этом говорили. Они должны выделять средства из своего бюджета на эти цели, иначе люди будут уезжать», — отметил он.

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«Одна из ключевых задач — повышение уровня заработной платы. Я слышал, что заработные платы низкие, но в целом по стране они растут. В этом году у врачей они выросли на пять процентов и где-то чуть-чуть не догоняют 77 тысяч», — сказал Путин, добавив, что также произошел рост оплаты труда медицинского персонала на 3,5 процента.

Российский лидер указал на то, что обеспечение лекарствами происходит из двух источников — федеральный и региональный. Однако во многих субъектах страны наблюдаются сбои, проблемы с системой информации. «Нужно наладить информационную работу и переходить на современные способы работы с людьми», — заключил он.

В апреле сообщалось, что половина россиян (51 процент) в случае болезни занимается самолечением, в то время как 2,1 процента граждан ходят не к врачам, а к экстрасенсам, знахарям и гомеопатам.

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