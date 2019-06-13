Воробьев вручил награды медработникам

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил награды лучшим работникам региональной сферы здравоохранения. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 13 июня.

Торжественная церемония состоялась в преддверии Дня медицинского работника, который в этом году отмечается 16 июня.

«В Подмосковье множество действительно выдающихся медиков, чьими достижениями мы гордимся», — сказал Воробьев.

Губернатор назвал здравоохранение стратегической отраслью, так как от уровня медицины зависит здоровье и благополучие граждан. Он уточнил, что в настоящий момент в региональной сфере здравоохранения работают более 116 тысяч человек.

Он поблагодарил медиков за профессионализм и самоотдачу.

В прошлом году по инициативе губернатора было значительно увеличено финансирование сферы здравоохранения. Воробьев неоднократно отмечал, что уровень медпомощи в регионе должен соответствовать современным мировым стандартам.