Более 50 медиков Подмосковья примут участие в «Больших гонках»

Более 50 подмосковных врачей и медсестер примут участие в ежегодных соревнованиях «Большие гонки – 2019» в Талдоме 12 мая, сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 7 мая.

«Основная задача состязания — пропаганда здорового образа жизни. Мы надеемся, что медработники своим примером подтолкнут многих к занятию спортом и физической активности на свежем воздухе», — сказал Матвеев.

Министр также отметил, что побочные мероприятия помогают лучше узнать коллег. Гонки приурочены к международному Дню медицинских сестер, добавил он.

В середине марта сообщалось, что с начала года в медучреждения Подмосковья трудоустроились 78 врачей. Всего до конца года планируется привлечь более 400 новых медиков. Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил повышение уровня медсервиса в области.