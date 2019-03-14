Власти Подмосковья отчитались о трудоустройстве врачей

В медицинские учреждения Московской области с начала года трудоустроились 78 врачей, сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 14 марта.

«Мы понимаем, насколько важно обеспечить доступной медицинской помощью все население Подмосковья. В этом году мы планируем привлечь для работы в наши учреждения более 450 медиков», — сказал он.

При этом он подчеркнул, что качеству кадрового состава уделяется пристальное внимание. «Главное, чтобы привлекаемые врачи имели высокий уровень профессиональной подготовки», — заверил он.

18 февраля Дмитрий Матвеев заявил, что качество медицинских услуг в регионе зависит от квалификации специалистов.

О проблеме кадрового дефицита в системе здравоохранения региона ранее заявил губернатор Андрей Воробьев. Он распорядился ввести меры поддержки медицинских специалистов. Так, на протяжении нескольких лет в регионе реализуется программа по обеспечению медиков жильем — «Социальная ипотека». Кроме того, с прошлого года медики врачи могут расcчитывать на доплату к зарплате.

