Власти Подмосковья анонсировали трудоустройство более 450 врачей

На работу в медицинские учреждения Подмосковья планируют привлечь более 450 врачей до конца года, сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев. Его слова цитирует корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 18 февраля.

«Кадры решают все — от профессионализма врачей, работающих на местах, напрямую зависит качество оказания медицинской помощи населению. Поэтому для нас важно, чтобы привлекаемые специалисты имели высокий уровень подготовки», — сказал Матвеев.

Он напомнил, что проблему дефицита медицинских кадров ранее поручил решить губернатор Андрей Воробьев. Глава региона неоднократно отмечал, что жители должны получать только качественную медпомощь.

По инициативе губернатора в Подмосковье реализуются социальные программы, направленные на поддержку медицинских специалистов. В частности, речь идет о программе «Социальная ипотека», которая позволяет приобретать жилье на выгодных условиях, говорится на сайте областного правительства. В прошлом году сертификаты на приобретение жилья получили около 500 человек. Другая популярная у специалистов программа — «Земский доктор».