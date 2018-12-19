67 миллионов выделили в Подмосковье на выплаты сельским медикам

Почти 67 миллионов рублей выделят из бюджета Московской области на выплаты молодым врачам, переехавшим на работу в сельские населенные пункты. Об этом говорится в законе о бюджете на 2019 год на плановый период 2020 и 2021 годов.

Бюджет был согласован губернатором Андреем Воробьевым 12 декабря, на официальном сайте регионального правительстве документ появился 18 декабря.

Ранее председатель областной думы Игорь Брынцалов сообщал, что бюджет социально ориентирован, так как на эту часть приходится свыше 70 процентов расходов.

В середине октября министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев сообщил, что с начала года на работу в сельскую местность приехали 178 врачей и фельдшеров. Они воспользовались программой «Земский доктор», в рамках которой специалист получает единовременное пособие в размере миллиона рублей. Взамен человек обязуется отработать на новом месте не менее пяти лет.

В сентябре в региональном правительстве отметили увеличение популярности «Земского доктора».