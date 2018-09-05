Губернатор Подмосковья открыл новую поликлинику

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и заслуженный врач России Леонид Рошаль в среду, 5 сентября, открыли новую поликлинику в Раменском. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«У нас ведется активный поиск врачей, и общей практики, педиатры и терапевты, и узкой специальности. Потому что самое чувствительное и уязвимое место — это узкие специалисты. Поэтому открыли специальные программы, специальные деньги на это выделили, условия, доплаты», — сказал Воробьев.

Он уточнил, что новое пятиэтажное здание медучреждения оснащено современным оборудованием. Кроме того, были увеличены площади кабинетов, отметил глава региона. По его словам, в больнице смогут обслуживаться 60 тысяч человек, в том числе 13,5 тысячи детей.

Поликлиника оборудована четырьмя лифтами, пандусами для маломобильных групп населения. Детское отделение имеет отдельный вход, площадку для детских колясок. Оборудована стоянка для легковых автомобилей посетителей, говорится на сайте областного правительства.

Ранее Андрей Воробьев поручил правительству проработать вопрос увеличения зарплаты участковым терапевтам и педиатрам, нехватка которых особенно ощутима. Также он распорядился ввести для них надбавки к зарплате. Глава региона подчеркнул, что медицинские услуги жителям области должны оказывать высококвалифицированные специалисты, и задача властей — привлечь их в регион.