Определен уровень недоверия россиян к официальной медицине

Половина россиян (51 процент) в случае болезни занимается самолечением, в то время как 2,1 процента граждан ходят не к врачам, а к экстрасенсам, знахарям и гомеопатам. Об сообщает РБК со ссылкой на данные комплексного наблюдения условий жизни населения в 2018 году, полученные Федеральной службой государственной статистики (Росстата).

Согласно результатам исследования, женщины избегают врачей чаще, чем мужчины, а также предпочитают обращаться к магам и целителям. В целом не прибегает к медицинской помощи каждый третий, в частности, 39,2 процента среди женщин, а среди мужчин — 31,1 процента.

При этом 2,4 процента респонденток и 1,8 процента респондентов сообщили, что пользовались услугами знахарей вместо традиционного лечения.

Самыми частыми посетителями экстрасенсов и целителей оказались отчаявшиеся и давно нетрудоспособные из-за болезни граждане — их насчитывается 3,1 процента от общего числа участников опроса. Реже всего к ним ходили студенты, беременные и недавно родившие женщины.

Член профильного комитета Совета Федерации и врач Владимир Круглый в разговоре с изданием отметил, что в основном к альтернативной медицине обращаются ограниченные люди, которые не верят врачам, боятся их или хотят верить в чудо. В некоторых случаях человек физически не может добраться до поликлиники или больницы.

Согласно данным Росстата за предыдущие годы, в 2011-м к знахарям или гомеопатам обращались 1,8 процента россиян, нуждающихся в медпомощи. В 2014-м их было уже 2,7 процента, в 2016-м — 2 процента.

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