Четверть закупок инсулина в России оказалась сорвана

За первые шесть месяцев 2019 года четверть из объявленных тендеров на закупку инсулина в России была сорвана. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные сайта государственных закупок.

По подсчетам издания, всего за полгода поступило 2,8 тысяч заявок на инсулин, и 692 из них не состоялись. На втором месте по проблемам с закупками оказался физраствор (хлорид натрия). Из 1840 объявленных аукционов по нему было сорвано 683. Самая сложная ситуация — с вакциной от бешенства: по ней не состоялись 429 закупки из 573, то есть 75 процентов.

Проблемы также возникли с медикаментами для онкологических больных. Не состоялись 162 тендера на препарат ниволумаб от рака легких, почек и кожи, 140 — на ритуксимаб от лимфомы.

Всего с января по июль без заявок осталось почти 47 тысяч аукционов по закупке различных жизненно важных лекарств — это примерно 30 процентов от общего числа. По сравнению с аналогичным периодом в 2018 году таких случаев было в два раза меньше.

Наибольшие сложности с закупками возникли в Саратовской области, где сорвалась почти половина тендеров — 2806 из 5798. В Дагестане и Псковской области не состоялось 45 процентов аукционов, еще в 24 регионах не закупили треть лекарств.

РБК отмечает, что главная причина срыва тендеров — низкие цены. Госучреждения устанавливали их по новым правилам Минздрава, и поставщикам оказалось невыгодно заключать госконтракты. В Минздраве сообщили, что будут дорабатывать свой справочник с ценами.

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