Минздрав объяснил отсутствие жизненно важного лекарства в российском городе

Жизненно важный препарат преднизолон, который закончился в сочинских аптеках, не входит в минимальный ассортимент лекарств, и аптеки принимают решение о его закупках самостоятельно. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава, передает РИА Новости.

«Формирование ассортимента лекарственных препаратов, не включенных в указанный перечень, осуществляется аптечными организациями самостоятельно с учетом особенностей спроса, затрат на хранение, логистику и так далее», — говорится в сообщении.

Преднизолон спасает от шоковых состояний, аллергических реакций, а также назначается при тяжелых травмах и хронических заболеваниях суставов. Ранее 26 августа стало известно, что в сочинских аптеках препарат закончился, он также отсутствовал у поставщиков. В аптечном управлении Сочи не уточнили, когда гормональное лекарство вернется в продажу, но отметили, что существуют аналоги.

Информация о массовом исчезновении преднизолона появилась в СМИ 24 августа. Как писала Газета.Ru, препарат находится на перерегистрации, поэтому еще не скоро появится в Москве, Сочи, Нижнем Новгороде, Омской, Челябинской и Оренбургской областях. На отсутствие лекарства жаловалась и главный редактор RT Маргарита Симоньян. По ее словам, без препарата ее ребенок «может погибнуть за пару минут».

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