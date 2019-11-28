У любителя непрожаренного мяса нашли 700 паразитов в мозгу и легких

Житель китайского города Ханчжоу, провинция Чжэцзян, съел полусырое мясо, после чего у него в мозгу и легких появилось более 700 ленточных червей. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В октябре 43-летний Чжу Чжунфа съел горячее блюдо из свинины, не убедившись, что она достаточно проварилась. В мясе оказались личинки свиного цепня. Мужчина обратился в больницу с жалобами на частые обмороки и судорожные приступы. Врачи провели ему МРТ головного мозга и грудной клетки и обнаружили там сотни паразитов.

Материалы по теме «Наши старые друзья глисты» Они заражают себя вирусами, бактериями и паразитами. Все ради науки

По словам докторов, яйца червей попали в организм Чжунфы через желудок, а затем через кровоток в мозг. «Мы избавили его от личинок с помощью противопаразитарных препаратов, а также прописали курс лечения по снижению побочных эффектов от таблеток, — отметил врач Хуан Цзяньжун. — Первая неделя лечения прошла успешно. Теперь необходимо взять анализы». Текущее состояние больного не уточняется.

Свиной цепень — это паразитический ленточный червь. Обычно его личинки развиваются в организме свиней. Люди заражаются им при употреблении мяса, которое не прошло достаточной тепловой обработки. В кишечнике человека свиной цепень вырастает до двух-трех метров в длину. По данным ВОЗ, инфицирование центральной нервной системы этим паразитом — одна из основных причин эпилепсии в мире.

Ранее специалисты, работающие в больнице индийского города Фаридабад, штат Харьяна, описали случай заражения мозга личинками паразитического червя. В больницу поступил 18-летний юноша с тонико-клоническими судорожными приступами, сходными с эпилептическими припадками. УЗИ показало кисты в его правом глазе и яичке.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!