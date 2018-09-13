Любитель мяса с кровью заработал червя в мозгу

В Китае из мозга любителя мяса с кровью извлекли 10-сантиметрового живого червя. Об этом сообщило издание South China Morning Post.

Инцидент произошел в городе Наньчан, центре провинции Цзянси на юго-востоке страны. 26-летний Лю несколько месяцев страдал от припадков эпилепсии, и его врач не мог найти причин заболевания. Пациента направили в центральную больницу региона, и анализы крови показали, что в его организме живет ленточный червь Spirometra mansoni.

Дальнейшие исследования показали, что паразит поселился в мозгу. Доктора извлекли червя из головы китайца, после этого глист выжил и не потерял способность плавать в пробирке.

Материалы по теме «Наши старые друзья глисты» Они заражают себя вирусами, бактериями и паразитами. Все ради науки

Врачи считают, что Лю заразился яйцами глиста, съев непрожаренное мясо на гриле, одно из его любимых блюд.

Президент Шанхайского центра нейрохирургии Го Хуэй отметил, что заболевание часто встречается в районах с грязной водой, а также у людей, которые едят сырые или не до конца приготовленные мясо, рыбу и морепродукты. Попав в организм, яйцо или личинка червя попадают в кровоток, а затем поселяются в одном из органов.

Так как четверть всей перекачиваемой сердцем крови поступает в мозг, вероятность того, что глист поселится именно там, очень велика. В таком случае пациент может испытывать головную боль, тошноту, кровотечения и эпилепсию.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!