Любитель непрожаренного мяса подхватил мозгового червя и умер

Специалисты, работающие в больнице индийского города Фаридабад, штат Харьяна, описали случай заражения мозга личинками паразитического червя. Их работу опубликовал научный журнал The New England Journal of Medicine.

В больницу поступил 18-летний юноша с тонико-клоническими судорожными приступами, сходными с эпилептическими припадками. Его родители рассказали, что он в течение недели жаловался на боль в правой части паха. У пациента наблюдались отек в области правого глаза и повышенная чувствительность правого яичка.

УЗИ показало кисты в правом глазе и яичке пациента. После магнитно-резонансной томографии выяснилось, что в коре больших полушарий головного мозга, мозгового ствола и мозжечка имеются повреждения, которые возникают при поражении центральной нервной системы личинками свиного цепня. Они могли попасть в организм, когда молодой человек ел непрожаренную свинину или пил грязную воду.

Обычно для борьбы со свиным цепнем используют противоглистные препараты, однако в данном случае они могли усугубить воспаление и привести к отеку мозга или потере зрения. Молодому человеку прописали противоэпилептические средства, а также препарат с противовоспалительным и иммунодепрессивным действием, который используют при лечении пациентов с отеком мозга и заболеваниями глаз. Через две недели юноша скончался.

Свиной цепень — это паразитический ленточный червь. Обычно его личинки развиваются в организме свиней. Люди заражаются им при употреблении мяса, которое не прошло достаточной тепловой обработки. В кишечнике человека свиной цепень вырастает до двух-трех метров в длину. По данным ВОЗ, инфицирование центральной нервной системы этим паразитом — одна из основных причин эпилепсии в мире.

В 2018 году сообщалось, что в Китае из мозга пациента извлекли живого червя, относящегося к виду Spirometra mansoni. Врачи считают, что мужчина заразился яйцами паразита, когда ел одно из своих любимых блюд — непрожаренное мясо на гриле.

