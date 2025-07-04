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08:38, 4 июля 2025Из жизни

Запрещенная порнозвезда Бонни Блю назвала самое важное в сексе

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Кадр: Tru Kait / YouTube

Порнозвезда Бонни Блю, переспавшая с тысячей мужчин за 12 часов и после этого запрещенная на OnlyFans, назвала согласие самой важной вещью в сексе. Об этом она сказала в интервью изданию Newsweek.

Бонни Блю объяснила, что, по ее мнению, она несет ответственность перед аудиторией за обсуждение согласия и того, что приемлемо для партнера, а что — нет. По ее словам, согласие — это «самая важная вещь».

Прежде чем я кого-то встречу, когда я встречаю кого-то во время съемок или во время полового акта с кем-то, я спрашиваю: «Тебе нормально, тебе нравится? Хорошо проводишь время? Дай знать, если некомфортно»

Бонни Блю
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Ранее Бонни Блю заявила, что самые странные запросы и желания бывают у очень состоятельных людей. «Видимо, чем больше у тебя денег, тем более странным ты можешь быть», — предположила она.

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