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08:00, 21 апреля 2025Из жизни

Порнозвезда с тысячами сексуальных партнеров назвала худший тип мужчин

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: @bonnie_blue_xox

Порнозвезда Бонни Блю, утверждающая, что количество ее сексуальных партнеров исчисляется тысячами, назвала худший тип мужчин. Об этом пишет издание Radar Online.

По словам Бонни Блю, самые странные запросы и желания бывают у очень состоятельных людей. «У них явно нет проблем с деньгами, — рассказывает она. — Прекрасная работа. Или родились в богатой семье. Серьезные профессионалы».

Предложения, которые смущают даже Бонни Блю, исходят именно от таких мужчин. «Видимо, чем больше у тебя денег, тем более странным ты можешь быть», — предположила она.

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Ранее Бонни Блю заявила, что за последние полтора года, когда она стала сниматься для OnlyFans, число ее партнеров приблизилось к двум тысячам. Подавляющее большинство этих мужчин она даже не помнит.

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