Порнозвезда с тысячами сексуальных партнеров назвала худший тип мужчин

Порнозвезда Бонни Блю, утверждающая, что количество ее сексуальных партнеров исчисляется тысячами, назвала худший тип мужчин. Об этом пишет издание Radar Online.

По словам Бонни Блю, самые странные запросы и желания бывают у очень состоятельных людей. «У них явно нет проблем с деньгами, — рассказывает она. — Прекрасная работа. Или родились в богатой семье. Серьезные профессионалы».

Предложения, которые смущают даже Бонни Блю, исходят именно от таких мужчин. «Видимо, чем больше у тебя денег, тем более странным ты можешь быть», — предположила она.

Ранее Бонни Блю заявила, что за последние полтора года, когда она стала сниматься для OnlyFans, число ее партнеров приблизилось к двум тысячам. Подавляющее большинство этих мужчин она даже не помнит.