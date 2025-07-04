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08:27, 4 июля 2025Экономика

Жителей турецкого города эвакуировали из-за мощного пожара

В Турции жителей 50 домов в Силиври эвакуировали из-за лесного пожара
Александра Качан (Редактор)

Фото: Reuters

Мощный лесной пожар в Турции вынудил эвакуироваться жителей 50 домов в пригороде Силиври. С огнем борются почти 700 человек и семь самолетов, об этом пишет РИА Новости.

Пожар начался в 15:00 (совпадает с мск) среды, 2 июля. Власти предполагают, что причиной стал перекинувшийся на лес костер для шашлыка, разожженный одним из жителей. Подозреваемого задержали. К настоящему моменту огонь уничтожил 100 гектаров леса.

Отмечается, что температура в Стамбуле достигает 28 градусов, а порывы ветра — 11 метров в секунду. В среду также произошел пожар в стамбульском районе Султангази, который удалось потушить за несколько часов.

Ранее житель турецкой провинции Маниса попытался избавиться от клеща и устроил лесной пожар, уничтоживший 12 гектаров земли.

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