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03:25, 2 июля 2025Мир

Житель Турции пытался избавиться от клеща и устроил масштабный лесной пожар

CNN Türk: В турецкой Манисе мужчина пытался сжечь клеща и устроил лесной пожар
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Dan Farrell / Unsplash

Житель Турции пытался избавиться от клеща и устроил лесной пожар, уничтоживший 12 гектаров земли. Об этом сообщает CNN Türk.

Инцидент произошел в провинции Маниса. 31-летний Озджан Ташхан, обнаружив клеща на подушке, поджег ее и выбросил во двор. Это спровоцировало распространение огня. По данным канала, мужчину арестовали.

Ранее клещи атаковали турецкую Анталью. Власти страны связывают нашествие кровососущих насекомых с аномальной жарой. Жителей и гостей турецких курортов призвали внимательно осматривать тело и одежду после посещения парков и лесов.

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