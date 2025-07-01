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16:44, 1 июля 2025Экономика

Турецкий курорт атаковали клещи

В Турецкой Анталье пожаловались на нашествие клещей из-за аномальной жары
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Unsplash

Турецкую Анталью атаковали клещи. На нашествие кровососущих насекомых пожаловались отдыхающие на популярном курорте, пишет портал Antalyahakkında.

Инцидент произошел на пляже Сарысу, одна из его посетительниц обнаружила клеща у себя на одежде. Убрать насекомое у женщины получилось не с первого раза.

Нашествие клещей — редкость в южных регионах Турции. Традиционно эти насекомые угрожают жителям северных провинций страны, но в 2024 году массовое скопление вредителей заметили в Стамбуле и средиземноморских районах. Власти страны связывают это с аномальной жарой.

Жителей и гостей турецких курортов призвали внимательно осматривать тело и одежду после посещения парков и лесов.

Ранее ученые предупредили, что мягкие зимы спровоцировали распространение клещей, которые переносят анаплазмоз в Центральной России. Прежде переносчики этого заболевания встречались в основном на юге страны.

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