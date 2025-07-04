В Москве таксист отказался выполнять заказ и свернул во дворы после просьбы не курить

В Москве таксист свернул во дворы после просьбы пассажирки не курить в авто

В Москве таксист отказался выполнять заказ и свернул во дворы после просьбы пассажирки не курить в автомобиле. Об этом стало известно «Москве 24».

Горожанка пояснила, что вызвала машину класса «комфорт». Когда девушка попросила водителя прекратить курить, он возмутился. Затем мужчина повернул в ближайший двор и не стал продолжать поездку.

Москвичка обратилась в техническую поддержку, ей вернули деньги. «У меня была растерянность и беспомощность, потому что по факту он меня может высадить, где угодно», — поделилась она.

До этого сообщалось, что в Москве таксист обокрал девушку и изнасиловал ее. Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы. Ее обидчика удалось задержать.

Еще раньше в Приморском крае поймали таксиста-мигранта, надругавшегося над 17-летней пассажиркой.