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08:38, 4 июля 2025Россия

В Москве таксист отказался выполнять заказ и свернул во дворы после просьбы не курить

В Москве таксист свернул во дворы после просьбы пассажирки не курить в авто
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Москве таксист отказался выполнять заказ и свернул во дворы после просьбы пассажирки не курить в автомобиле. Об этом стало известно «Москве 24».

Горожанка пояснила, что вызвала машину класса «комфорт». Когда девушка попросила водителя прекратить курить, он возмутился. Затем мужчина повернул в ближайший двор и не стал продолжать поездку.

Москвичка обратилась в техническую поддержку, ей вернули деньги. «У меня была растерянность и беспомощность, потому что по факту он меня может высадить, где угодно», — поделилась она.

До этого сообщалось, что в Москве таксист обокрал девушку и изнасиловал ее. Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы. Ее обидчика удалось задержать.

Еще раньше в Приморском крае поймали таксиста-мигранта, надругавшегося над 17-летней пассажиркой.

ЖЗЛ
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