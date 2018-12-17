Привычка нюхать грязные носки довела китайца до реанимации

В Китае мужчина оказался в больнице с грибковой инфекцией легких из-за привычки нюхать собственные грязные носки. Об этом сообщает издание Metro.

Инцидент произошел в городе Чжанчжоу, провинция Фуцзянь. Пожелавшего остаться неизвестным китайца доставили в больницу на скорой помощи, мужчина задыхался. Доктора немедленно сделали пациенту рентген и выяснили, что он страдает от серьезной легочной инфекции. Теперь мужчине придется пройти стационарный курс лечения.

Как удалось выяснить врачам, китаец заболел из-за привычки каждый день нюхать носки, переодеваясь в домашнюю одежду в конце рабочего дня. Мужчина не знал, что страдал грибком стопы, и вдохнул споры. Они попали в легкие и привели к развитию инфекции.

В начале декабря сообщалось об американке, промывшей нос водой из-под крана и заразившейся из-за этого поедающей мозг амебой. Докторам не удалось спасти женщину, а оперировавший ее нейрохирург отметил, что паразит превратил часть ее мозга в «кровавую кашу».

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