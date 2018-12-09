Американка промыла нос и заразилась поедающей мозг амебой

Американка промыла нос водой из-под крана, занесла в мозг опасную амебу и умерла. Об этом сообщает информационный портал Fox News со ссылкой на медицинское издание International Journal of Infectious Diseases.

Жительница Сиэтла, штат Вашингтон, попала в больницу в начале года после припадка. Доктора сделали ей компьютерную томографию головного мозга и заподозрили, что у нее опухоль. Как оказалось позже, они ошибались. «Когда я оперировал эту пациентку, то увидел, что часть ее мозга размером с мяч для гольфа превратилась в кровавую кашу, — рассказал нейрохирург Чарльз Коббс (Charles Cobbs). — Повсюду были амебы: они ползали и поедали клетки мозга. Я понятия не имел, что происходит».

Анализ мозгового вещества показал, что 69-летняя пациентка заразилась очень редким смертельно опасным заболеванием — гранулематозным амебным энцефалитом, которое вызывают амебы вида Balamuthia mandrillaris.

Докторам не удалось спасти женщину, вскоре она умерла. Долгое время врачи пытались понять, каким образом пациентка смогла заразиться. В итоге они пришли к выводу, что женщина промывала носовые пазухи водой из-под крана, в которой содержалась амеба. После этого у нее на носу появилось раздражение, а затем амебы по кровотоку переместились в мозг.

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«Это настолько редкое заболевание, что никому и в голову не могло прийти, что раздражение в носу может быть как-то связано с мозгом», — отметил один из авторов исследования Кинан Пайпер (Keenan Piper).

Врачи призвали использовать для промывания пазух только стерильную, дистиллированную или кипяченую воду. Они утверждают, что организмы, которые могут содержаться в водопроводной воде, погибнут в пищеварительной системе, но выживут в ноздрях.

С 2008-го по 2017 год Центр по контролю и профилактике заболеваний США зафиксировал лишь три случая заражения гранулематозным амебным энцефалитом. В настоящее время не существует методов лечения болезни, большинство заболевших умирают.

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