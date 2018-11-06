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Подросток съел на спор слизняка, подхватил мозгового червя и умер

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Австралийский подросток Сэм Боллард (Sam Ballard) съел на спор слизняка, заразился мозговым червем и умер спустя восемь лет. Об этом сообщает информационный портал CNN.

В 2010 году 19-летний Боллард, увлекающийся регби, выпивал вместе с друзьями во дворе у своего приятеля Джимми Гэлвина (Jimmy Galvin). «Мы сидели за столом, пили красное вино и пытались вести себя как взрослые. Затем заметили слизняка и разговор как-то перешел на него. Сэм сказал, что съест его, мы не поверили, а он взял и съел», — рассказал Гэлвин.

Вскоре после этого Боллард почувствовал недомогание и пожаловался на сильную боль в ногах. Мать юноши отправила его к врачам, подозревая, что у него проявился рассеянный склероз, которым страдал его отец. Доктора опровергли это предположение. Когда Боллард признался матери, что съел слизняка, та отмахнулась его со словами «от этого никто не заболевал». Однако врачи обнаружили, что слизняк был поражен паразитом — нематодой Angiostrongylus cantonensis. Червь попал в организм юноши и привел к заражению ангиостронгилезом.

Вскоре после постановки диагноза Боллард впал в кому и провел в ней 420 дней. Он очнулся парализованным, неспособным употреблять пищу и требующим круглосуточного ухода. Тем не менее, по словам семьи и друзей, он находился в сознании и все понимал. Когда Гэлвин пришел к нему в палату и извинился за роковой спор, у Болларда началась истерика. Боллард скончался в пятницу, 2 ноября, в больнице, в окружении родных и друзей.

Angiostrongylus cantonensis живет в легких крысы, затем выходит из нее с калом. Его могут съесть наземные или пресноводные моллюски, а также крабы и креветки. Паразит может попасть в организм человека, если он съест моллюска, краба или креветку в сыром или полусыром виде, а также плохо вымытые овощи. Вызванное паразитом заболевание называется ангиостронгилезом, характеризуется поражением центральной нервной системы и развитием менингоэнцефалита, в самых тяжелых случаях приводит к параличу и смерти.

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