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Женщина заразилась редкой болезнью от сына в утробе и умерла спустя полвека

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Жительница Дании скончалась от редкого заболевания, которое передалось ей от сына во время беременности 53 года назад. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на медицинский журнал Journal of Neuropathology & Experimental Neurology.

Ее муж умер от болезни Крейтцфельдта — Якоба 20 лет назад. После кончины супруга женщина сдала анализ ДНК на предрасположенность к заболеванию, но он оказался отрицательным. Тем не менее, в 70 лет она умерла именно от этой болезни.

Специалисты по прионным заболеваниям из больницы университета Копенгагена предполагают, что датчанка заразилась во время беременности более 50 лет назад. У ее сына, которому сейчас 53 года, врачи тоже наблюдают симптомы болезни Крейтцфельдта — Якоба.

Скорее всего, он унаследовал ген, приводящий к возникновению болезни, от отца, и, будучи в утробе, передал его матери. Биологи считают, что эмбриональные клетки, содержащие токсичные белки прионы, переместились через плаценту в кровоток и со временем добрались до мозга.

При болезни Крейтцфельдта — Якоба постепенно разрушается кора больших полушарий и других отделов мозга, в подавляющем большинстве случаев это приводит к смерти больного. Согласно данным Национального института здоровья США, заболевание встречается у одного человека на миллион.

Болезнь вызывают прионы — особые инфекционные агенты, представляющие собой белки с аномальной структурой. Они могут превращать нормальные мембранные белки PrP в себе подобные, что приводит к повреждениям тканей человеческого организма.

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