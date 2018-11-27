Женщина заразилась редкой болезнью от сына в утробе и умерла спустя полвека

Жительница Дании скончалась от редкого заболевания, которое передалось ей от сына во время беременности 53 года назад. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на медицинский журнал Journal of Neuropathology & Experimental Neurology.

Ее муж умер от болезни Крейтцфельдта — Якоба 20 лет назад. После кончины супруга женщина сдала анализ ДНК на предрасположенность к заболеванию, но он оказался отрицательным. Тем не менее, в 70 лет она умерла именно от этой болезни.

Специалисты по прионным заболеваниям из больницы университета Копенгагена предполагают, что датчанка заразилась во время беременности более 50 лет назад. У ее сына, которому сейчас 53 года, врачи тоже наблюдают симптомы болезни Крейтцфельдта — Якоба.

Скорее всего, он унаследовал ген, приводящий к возникновению болезни, от отца, и, будучи в утробе, передал его матери. Биологи считают, что эмбриональные клетки, содержащие токсичные белки прионы, переместились через плаценту в кровоток и со временем добрались до мозга.

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При болезни Крейтцфельдта — Якоба постепенно разрушается кора больших полушарий и других отделов мозга, в подавляющем большинстве случаев это приводит к смерти больного. Согласно данным Национального института здоровья США, заболевание встречается у одного человека на миллион.

Болезнь вызывают прионы — особые инфекционные агенты, представляющие собой белки с аномальной структурой. Они могут превращать нормальные мембранные белки PrP в себе подобные, что приводит к повреждениям тканей человеческого организма.

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