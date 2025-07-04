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08:36, 4 июля 2025Мир

Решение Пентагона по Украине вызвало возмущение у властей США

WP: Решение главы Пентагона Хегсета по Украине вызвало возмущение в Конгрессе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Carolyn Kaster / AP

Решение главы Пентагона Пита Хегсета прекратить поставку ряда вооружений Украине вызвало возмущение в Конгрессе США. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The Washington Post.

«Неоднократные конкретные нападки Хегсета на Украину позволяют предположить, что он использует [это решение] как удобное прикрытие для прекращения поддержки Украины в политических целях», — сказал собеседник издания в американском парламенте.

По его словам, решение Хегсета вызвало «гнев республиканцев» и «неразбериху на Капитолийском холме».

Ранее стало известно, что решение Пентагона приостановить поставки некоторых типов боеприпасов Украине шокировало конгрессменов, чиновников Госдепартамента и европейских союзников США. Такое решение военным ведомством было принято без предварительных консультаций.

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