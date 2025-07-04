Злоупотребляющим препаратами для потенции мужчинам дали совет

Некоторые мужчины, начавшие самостоятельно использовать препараты для потенции, в конечном итоге ими злоупотребляют. Сексолог Сантьяго Фраго в беседе с изданием 20minutos дал им совет, как избавиться от зависимости.

Как отметил Фраго, препараты для потенции нельзя отменять резко. С течением времени стоит постепенно уменьшать дозировку. «Это даст вам возможность построить доверие в отношениях и стабилизировать их. Спокойствие в отношениях снизит уровень тревожности», — пояснил специалист.

Кроме того, продолжил он, необходимо выяснить, почему возникли проблемы с потенцией. Сначала нужно исключить все органические причины. Если специалисты не нашли никаких заболеваний, то стоит обратиться к психотерапевту, заключил Фраго.

Ранее уролог Элизеу Нето посоветовал отказаться от секса в сауне. Такое времяпровождение, по его словам, чревато проблемами со здоровьем.