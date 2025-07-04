Названо ключевое препятствие для посредничества Папы Римского в конфликте на Украине

Глава ВСС Леонид Севастьянов: Россия воспринимает Ватикан через призму XVI века

В России продолжают воспринимать Ватикан через призму XVI века, считая его лишь центром Католической церкви. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал глава Всемирного союза староверов, поддерживающий контакты с Ватиканом, Леонид Севастьянов.

«Многие православные до сих пор смотрят на католическую церковь через призму XVI-XVII веков. Мы помним крестоносцев и папу Борджиа, но забываем, что государства эволюционируют и сегодня играют совершенно иную роль», — подчеркнул он.

В связи с этим российские власти называют Ватикан «католической площадкой», неудачной для переговоров по Украине, хотя Папа Римский Лев XIV является также главой независимого нейтрального государства. Именно в этой роли он и хотел выступить для посредничества, добавил Леонид Севастьянов.

Наконец, Святой Престол был готов работать над предоставлением российским дипломатам особого статуса для приезда в Ватикан.

Ранее Леонид Севастьянов оценил вероятность переговоров по Украине в Ватикане. Кроме того, он раскрыл характер нынешних отношений России со Святым Престолом, указав, что сейчас наблюдается их ренессанс.