Особенности диалога Папы Римского и Путина раскрыли

Глава ВСС Севастьянов: Путин и Папа Римский взаимодействуют как главы государств

Президент России Владимир Путина и Папа Римский Лев XIV взаимодействуют прежде всего как главы двух независимых государств. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал глава Всемирного союза староверов, поддерживающий контакты с Ватиканом, Леонид Севастьянов.

«Это был прямой, честный разговор — таким и должен быть диалог двух глав государств», — описал он недавний телефонный разговор понтифика и российского президента.

По словам Леонида Севастьянова, в последнее время можно наблюдать ренессанс в межгосударственных отношениях России и Ватикана. Вместе с тем Москва и Святой Престол установили широкую сеть неформальных контактов. С другой стороны, контакты между Католической и Православной церквями на данный момент сведены к минимуму.

Владимир Путин и Лев XIV провели телефонный разговор 4 июня. Российский лидер выразил Папе Римскому признательность за готовность оказать содействие в урегулировании конфликта на Украине.