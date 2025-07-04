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00:20, 4 июля 2025МирЭксклюзив

Особенности диалога Папы Римского и Путина раскрыли

Глава ВСС Севастьянов: Путин и Папа Римский взаимодействуют как главы государств
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)
Папа Римский Лев XIV

Папа Римский Лев XIV. Фото: Andrew Medichini / AP

Президент России Владимир Путина и Папа Римский Лев XIV взаимодействуют прежде всего как главы двух независимых государств. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал глава Всемирного союза староверов, поддерживающий контакты с Ватиканом, Леонид Севастьянов.

«Это был прямой, честный разговор — таким и должен быть диалог двух глав государств», — описал он недавний телефонный разговор понтифика и российского президента.

По словам Леонида Севастьянова, в последнее время можно наблюдать ренессанс в межгосударственных отношениях России и Ватикана. Вместе с тем Москва и Святой Престол установили широкую сеть неформальных контактов. С другой стороны, контакты между Католической и Православной церквями на данный момент сведены к минимуму.

Владимир Путин и Лев XIV провели телефонный разговор 4 июня. Российский лидер выразил Папе Римскому признательность за готовность оказать содействие в урегулировании конфликта на Украине.

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