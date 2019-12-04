Под Петербургом подготовились к расселению граждан

Власти Ленинградской области заключили 90 процентов контрактов на переселение граждан из аварийного жилья в этом и следующем году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, передает ТАСС.

«Мы пошли по пути не строительства жилья, мы пошли по программе покупки жилья, пока мы программу выполняем и сомнений в реализации программы у нас нет», — сказал он.

По словам Дрозденко, областные власти решили включить часть домов, которые не попали в список аварийных, но реально являются таковыми, во «внепрограммный» перечень. «На такие цели выделили 400 миллионов рублей, и мы еще будем выделять деньги по мере включения таких домов. Мы не хотим подвергать риску наших жителей», — добавил губернатор.

Работы по расселению граждан из аварийного жилья, ведущиеся с 2007 года, включены в национальный проект «Жилье и городская среда». В его рамках планируется, в частности, довести объем расселенного аварийного жилого фонда до 9,54 миллиона квадратных метров и переселить 530,9 тысячи граждан из непригодного жилья. Программа рассчитана до 2024 года.

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