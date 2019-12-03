На Урале перевыполнили план по расселению граждан

В Свердловской области за 11 месяцев текущего года переселили 844 человека, что втрое превышает установленный на 2019-й план по расселению граждан из аварийного жилья. Об этом пишет агентство «ФедералПресс».

Под снос пошли дома общей площадью 16,6 тысячи квадратных метров. Изначально планировалось, что будут расселены около 300 человек, проживавших в аварийных домах площадью более пяти тысяч квадратных метров.

«Уже в 2019 году должно быть расселено вдвое больше, чем в прошлом году. В 2020 году эти объемы нужно увеличить еще в три раза, увеличив до 30 тысяч квадратных метров объемы расселяемого непригодного жилья», — сказал он.

Работы по расселению граждан из аварийного жилья, ведущиеся с 2007 года, включены в национальный проект «Жилье и городская среда». В его рамках планируется, в частности, довести объем расселенного аварийного жилого фонда до 9,54 миллиона квадратных метров и переселить 530,9 тысячи граждан из непригодного жилья. Программа рассчитана до 2024 года.

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